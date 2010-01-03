قرار نقص پرونده برای دو محیط بان محکوم صادر می شود

علی سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار امیدواری نسبت به لغو حکم اعدام برای محیط بانان سازمان محیط زیست گفت: پرونده اسد تقی زاده محیط بان رسمی اداره محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در شعبه 20 دیوان عالی کشور در دست بررسی است و در این باره با وکلا و کارشناسان دیوان عالی کشور در مورد پرونده این محیط بان صحبت کرده ایم.

این مقام حقوقی سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: تحقیقات مقدماتی در مورد پرونده این محیط بان تکمیل شده و طی مذاکرات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که شعبه 20 دیوان عالی کشور قرار نقص پرونده را احتمالاً صادر می کند که کارشناسان علت نقص پرونده را در گزارش اسلحه تشخیص داده اند.

سمیعی همچنین در مورد پرونده "حسن پروان" محیط بان شرکتی سازمان محیط زیست در استان هرمزگان اضافه کرد: این محیط بان طی درگیری با متخلفان مرتکب قتل شده بود و در دادگاه برای او کیفر خواست صادر شده است.

سرپرست دفتر حقوقی، دعاوی و قراردادهای سازمان محیط زیست افزود: بر اساس این گزارش هنوز حکمی برای این محیط بان صادر نشده اما طبق رای صادره از سوی دادستانی حسن پروان مرتکب قتل شده و در اوایل ماه آذر امسال کارشناس اسلحه این مساله را بررسی کرده و شرایط را خاص تشخیص داده و تشخیص را به عهده مقامات گذاشته است که در مذاکرات انجام شده برای نجات این محیط بان نیز امیدوار هستیم.

مقامات سازمان محیط زیست امیدوارند با استناد به مواد قانونی و در اختیار داشتن مجوزهای لازم، محیط بانان وظیفه شناس را که تنها در حین ماموریت مرتکب قتل شده اند از چوبه دار نجات دهند.



با این حال رئیس سازمان محیط زیست از توقف اجرای حکم اعدام دو محیط بان سازمان محیط زیست توسط دیوانعالی کشور در یک برنامه تلوزیونی خبر داده است و گفته سازمان متبوعش در تلاش است تا این حکم اساساً لغو شود.