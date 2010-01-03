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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

نیکزاد عنوان داشت:

ساخت و سازهای کشور معماری اسلامی ایرانی ندارند

ساخت و سازهای کشور معماری اسلامی ایرانی ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی و سالهای قبل از آن معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازهای مسکونی در کشور رعایت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد شامگاه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران این نقص را ناشی از کمبود اعتبارات در این بخش و وضعیت نامناسب اقتصادی مردم دانست.

وی تاکید کرد: رویکرد جدید این وزارتخانه در ساخت و سازهای مسکونی در کشور را بر اساس الگوی جدید معماری ایرانی و اسلامی است.

نیکزاد افزود: هم اکنون در مرکز تحقیقات وزارت مسکن وشهرسازی الگوی جدید معماری ایرانی و اسلامی برای واحدهای مسکونی در نما و درون ساختمانها طراحی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این وزارتخانه باید بتواند اهتمام جدیدی خود را در اجرای کامل الگوی معماری ایرانی و اسلامی بر روی ساختمانها پیاده کند.

وزیر مسکن اضافه کرد: این نواقص در ساخت و سازهای مسکونی که اکنون در کشور و ایجاد شکل گیری شهرهای جدید شده مغایر با معماری ایرانی و اسلامی است.

وی ابرازامیدواری کرد: با اقدامات و رویکردهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی در این بخش و حمایت نمایندگان مجلس اجرای الگوی اصیل و با ارزش ایرانی و اسلامی در ساخت و سازهای مسکونی در کشور شکل گیرد.

وزیر مسکن خاطرنشان کرد: حوزه معاونت شهری این وزارتخانه در این خصوص اقدامتی را در حال انجام دارد که با اجباری و عملیاتی شدن آن آثارش در دراز مدت نشان خواهد داد.

کد مطلب 1010227

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