به گزارش خبرنگار مهر، "آلیس" سومین اثر این نویسنده 38 ساله آلمانی شامل پنج داستان بههم پیوسته درباره مرگ است که به موضوع مرگ و تجربههای پس از آن می پردازد.
رمان "آلیس" که در چاپ اول در شمارگان 100 هزار نسخه توسط انتشارات اس فیشر منتشر شده توانسته است جایزه 20 هزار یورویی "فریدریش هولدرلین" را به خود اختصاص دهد و هیئت داوران این جایزه از هنر قصهگویی خاصی که این نویسنده در اثر تازه خود به کار برده، قدردانی کردهاند.
این نویسنده که در حال حاضر ساکن برلین است بیشتر با داستانهای "خانه تابستانی؛ بعدها" و "هیچ چیز به جای هیولاها" که در سال 2003 منتشر شد، معروف است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: وقتی کسی که دوستش داری، کسی که در زندگیات نقشی داشته میرود، میمیرد و دیگر نیست، همهچیز دگرگون میشود؛ چه بخواهی و چه نخواهی. آنچه به جا میماند کتابها هستند و نامهها و عکسها. یادها و اندوهی چارهناپذیر و گاهی هم در گوشهای، خیابانی، کسی را اشتباهی به جای او که مرده میگیری و به دنبالش میدوی...
"آلیس" پنج داستان است درباره پنج مرد و نقطه پیوند داستانها: آلیس و مرگ.
پیش از این نشر افق کتاب "این سوی رودخانه ادر" نوشته یودیت هرمان را با ترجمه حسینیزاد منتشر کرده است. کتاب "آلیس" جزو آثار در دست انتشار افق است که پس از دریافت مجوز و تمام شدن مراحل فنی چاپ منتشر خواهد شد.
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