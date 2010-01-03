حرمت شکنان عاشورا به گروههای سیاسی تعلق ندارند / خواص هوشیار باشند

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی 30 سال عمر خود همواره با هجمه های قدرتهای استعماری روبه رو بوده است، فرایند کنونی کشورمان را در زمینه توسعه و اقتدار در تضاد با سیاستهای استعماری دولتهای سلطه گر دانست و تاکید کرد: آنچه که در طی چند ماه بعد از انتخابات شاهد آن هستیم موجب شادی دشمنان نظام و انقلاب شده و جز تحمیل هزینه برای همه آحاد جامعه فرایندی برای کشور ندارد.

وی با یادآوری مسائل و مشکلات پیش آمده در فضای بعد از انتخابات دور دهم ادامه داد: به اعتقاد من این مشکل می توانست بهتر از این حل شود ولی برخی مسائل موجب ایجاد روند نامطلوب در این مسئله شد و از چارچوب و شکل منطقی خود خارج شد.

نصیری قیداری تاکید کرد: همه آحاد جامعه باید در چارچوب قانون برای تحقق وحدت در جامعه تلاش نمایند و نخبگان و چهره های سیاسی می توانند در این زمینه نقش اساسی و تاثیرگذار داشته باشند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حاصل خون شهدای عظیم الشان و صبر و استقامت ملت بزرگ ایران دانشت و افزود: ملت ایران در طی 30 سال شرایط خطیر و سنختی را در همه بخشها پشت سرگذاشتند و همواره استکبار جهانی ملت ایران را مورد تهدید قرار داده است.

نصیری قیداری، تاکید کرد: اغتشاشات اخیر ریشه در برنامه ریزیهای کشورهای استعماری و غرب بر علیه ملت ایران دارد و این اغتشاشات مورد تائید هیچ یک از گروههای سیاسی فعال در چارچوب نظام نیست.

وی وحدت و همدلی را نیاز اساسی جامعه در مقطع کنونی نظام دانست و گفت: همه احزاب، جریانها و گروههای سیاسی باید تلاش نمایند با تکیه بر وحدت و همدلی نقشه های دشمنان را با شکست مواجه نمایند.

نصیری قیداری تعامل و همکاری بین نخبگان، فعالان سیاسی وهمه دلسوزان نظام را تنها راه برون رفت از شرایط کنونی نظام دانست و افزود: همه نخبگان، فعالان سیاسی و دلسوزان نظام باید در روند فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق وحدت و همدلی در جامعه تلاش نمایند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه شرایط کنونی حاصل برخی مسائل ایجاد شده از طرف همه جریانها سیاسی درگیر در انتخابات ریاست جمهوری بود با یادآوری حادثه تاریخی وورود حضرت محمد(ص) به مکه و با اینکه پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه در قالب رافت اسلامی با همه مردم مکه برخورد کردند، افزود: بهتر است همه کسانی که دلسوز نظام اسلامی هستند و خود را مطیع رهبری می دانند برای تدوام اقتدار نظام با در رافت اسلامی تعامل و رافت اسلامی را در پیش بگیرند.