825 هزار نفر به کتابخانه های گلستان مراجعه کردند

سیدحسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 28 هزار و 258 نفر در 28 کتابخانه عمومی استان عضو کتابخانه های استان هستند.

وی اظهار داشت: در این مدت 397 هزار و 237 جلد کتاب به متقاضان و مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی استان امانت داده شد.

وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان را 294 هزار و 482 نسخه اعلام کرد.

علوی بیان داشت: در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 119 هزار و 337 نفر به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کردند که رشد 2.2 درصدی را در این بخش شاهد هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان عنوان کرد: همچنین در ماه گذشته 62 هزار و 326 جلد کتاب به مراجعه کنندگان امانت داده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2.7 درصدی داشته است.

وی افزود: تعداد اعضای کتابخانه های استان در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 3.1 درصدی را نشان می دهد.