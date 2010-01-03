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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

825 هزار نفر به کتابخانه های گلستان مراجعه کردند

825 هزار نفر به کتابخانه های گلستان مراجعه کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان اعلام کرد: در سال جاری 825 هزار و 436 نفر برای مطالعه و گرفتن کتاب به کتابخانه های استان مراجعه کرده اند.

سیدحسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 28 هزار و 258 نفر در 28 کتابخانه عمومی استان عضو کتابخانه های استان هستند.

وی اظهار داشت: در این مدت 397 هزار و 237 جلد کتاب به متقاضان و مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی استان امانت داده شد.

وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان را 294 هزار و 482 نسخه اعلام کرد.

علوی بیان داشت: در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 119 هزار و 337 نفر به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کردند که رشد 2.2 درصدی را در این بخش شاهد هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان عنوان کرد: همچنین در ماه گذشته 62 هزار و 326 جلد کتاب به مراجعه کنندگان امانت داده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2.7 درصدی داشته است.

وی افزود: تعداد اعضای کتابخانه های استان در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 3.1 درصدی را نشان می دهد.

کد مطلب 1010242

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