درخواست پرویز از گمرگ برای ممنوعیت ورود انواع تقویم و سررسید به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز در این نامه با استناد به برخی از مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور که ناظر به لزوم اخذ مجوز برای ورود کالاهای فرهنگی و مکتوب به کشور از وزارت ارشاد است از اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران خواسته نسبت به مسدود کردن راههای ورود انواع تقویم و سررسید به کشور اقدام کند.

این اقدام بعد از ورود تعداد فراوانی از این نوع کالای فرهنگی از کشورهای خارجی به ویژه چین صورت گرفته است که خسارت فروانی به تولیدکنندگان داخلی این کالا در کشور وارد کرده است.

واردکنندگان چینی تقویم و سررسید از این نظر با هزینه‌ای بسیار کمتر از تولیدکنندگان داخلی این کالا را در تعداد زیاد و انبوه تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان ایرانی قرار می‌دهند.

همچنین بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه کالای فرهنگی خارجی از جمله تقویم و سررسید پیش از ورود به کشور باید از حیث محتوا مورد بررسی قرار گیرد که در سال جاری چنین کاری در خصوص تقویم‌های وارداتی صورت نگرفته است.