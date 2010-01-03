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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

در نه ماهه اول امسال /

7.8 میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شد

تولید فولاد خام در واحدهای فولادسازی تحت مدیریت ایمیدرو در 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری در مجموع به هفت میلیون و 885 هزار و 227 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، میزان تولید محصولات فولادی نیز در مدت یاد شده برابر با هفت میلیون و 419 هزار و 803 تن بود.

از کل فولاد خام تولید شده، 47 درصد مربوط به تولیدات شرکت فولاد مبارکه، 23 درصد فولاد خوزستان، 20 درصد ذوب‌آهن اصفهان و 10 درصد شرکت ملی فولاد ایران و از کل محصولات فولادی تولید شده، 1/46 درصد مربوط به فولاد مبارکه، 2/25 درصد ذوب‌آهن اصفهان، 4/28 درصد شرکت ملی فولاد و 3 درصد متعلق به شرکت فولاد اکسین است.

میزان صادرات فولاد خام و محصولات فولادی در 9 ماهه مورد گزارش در مجموع برابر با 825 هزار و 583 تن به ارزش 358 میلیون و 280 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 71 درصد افزایش یافت.

میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی در آذرماه 88 نیز به ترتیب برابر با 781 هزار و 561 تن و 822 هزار و 589 تن بود.

کد مطلب 1010251

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