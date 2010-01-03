ارائه یافته های جدید سلولی و مولکولی بیماریهای تنفسی حیوانی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در یک نشست علمی که صبح یکشنبه در تبریز برگزار شد، یافته های جدید سلولی و مولکولی و مدلهای حیوانی بیماری های تنفسی آسم و بیماری مزمن انسداد ریوی " COPD " و روش های درمانی جدید این دو بیماری توسط رئیس دپارتمان فارماکولوژی مولکولی دانشگاه گرونینگن هلند در نشستی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز بررسی شد.

پروفسور هرمان مورس در این نشست، با تشریح تحقیقات جدید انجام شده در زمینه درمان این بیماری ها گفت: مطالعات جدید نشان دهنده تغییر در یافته های سنتی در این خصوص است.

وی با تشریح نقش استیل کولین به عنوان واسطه عصبی اصلی پاراسمپاتیک در راه های هوایی سیستم تنفسی با عملکرد انقباضی در عضلات صاف این مجاری و ترشح موکوس و عمل بر روی گیرنده های موسکارینی که باعث تنظیم و تغییر وضع سیمای راه های هوایی و آثار التهاب در سیستم تنفسی می شوند، خاطرنشان کرد: در این میان پاسخهای پیش التهابی به اثرات گیرنده های موسکارینی در سلول های عضلات صاف سیستم تنفسی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

پروفسور مورس با اشاره به مطالعات جدید انجام شده در این زمینه که بخشی از آن توسط دکتر سعید کلاهیان عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز صورت گرفته است، افزود: در این مطالعات اثرات تحریک گیرنده های موسکارینی بر روی ترشح اینترلوکین 8 توسط سلولهای عضلات صاف سیستم تنفسی و مکانیسم مولکولی داخل سلولی مربوط به این پاسخ دهی انجام پذیرفته است.

به گفته وی نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که گیرنده های موسکارینی نوع 3 موجب افزایش پاسخ دهی التهابی سلولهای صاف تنفسی به فاکتور نکروزکننده تومور و عصاره استخراجی سیگار از طریق مکانیسم های وابسته می شوند.

پروفسور مورس افزود: براساس این تحقیقات داروهای جدید مهارکننده گیرنده های موسکارینی نه تنها از انقباض مجاری تنفسی جلوگیری می کنند بلکه می توانند در کاهش التهاب و پرولیفراسیون سیستم تنفسی تاثیر بگذارند که این موضوع اهمیت تجویز این داروها را در درمان بیماری تنفسی نظیر آسم و COPD نشان می دهد.

به گفته وی تحقیق در زمینه تولید داروهای جدید جهت مهار آنزیمهای موثر در خصوص این بیماری ها بر اساس این یافته ها همچنان ادامه دارد و در این تحقیقات به نقش گیرنده های موسکارینی در تشدید التهاب و پرولیفراسیون سیستم تنفسی تاکید می شود.

پروفسور هرمان مورس در سال 1953 متولد و دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته ایمنوفارماکولوژی بوده و از پنج سال قبل تاکنون ریاست دپارتمان فارماکولوژی مولکولی دانشگاه گرونینگن هلند را بر عهده دارد.

سعید کلاهیان استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز بخشی از این تحقیقات را در فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه گرونینگن هلند که یکی از معروف ترین دانشگاه های اروپا به شمار می رود به انجام رسانده است.