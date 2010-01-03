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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

ممنوعیت استفاده از نرم افزار دالایلامای آی فن در چین

ممنوعیت استفاده از نرم افزار دالایلامای آی فن در چین

کشور چین امکان دسترسی کاربران آی فن در این کشور را به نرم افزارهایی که با دالایلاما رهبر بودائیان تبت در ارتباط است از بین برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چینی ها استفاده از یکی از نرم افزارهای تلفن هوشمند آی فن را در کشور خود ممنوع کردند. به این شکل کاربران چینی پس از اینکه شرکت اپل این نرم افزار را از فروشگاه نرم افزارهای خود در چین حذف کرد قادر به دانلود کردن برنامه هایی که با دالایلاما رهبر بودائیان تبت در ارتباط هستند را نخواهند داشت.

این حرکت شرکت اپل در پی خودسانسوری شرکت گوگل در کشور چین که تحت فشار دولت این کشور ایجاد شده است، رخ داد. شرکت اپل در هر کشور دارای فروشگاه نرم افزاری متفاوتی است که برنامه های موجود در هر یک از آنها متناسب با نوع کشورها متفاوت است.

بر اساس گزارش گاردین، آی فن در حدود دو ماه پیش در چین ارائه شد و در حالی که نرم افزارهای مرتبط با دالایلاما برای تمامی کاربران آی فن امکان پذیر است دولت چین استفاده از آن را برای کاربران آی فن در این کشور ممنوع کرده است. این نرم افزارها همگی در رابطه با سخنان و نیایشهای دالایلاما بوده اند.

کد مطلب 1010257

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