دولت پیشنهاد استرداد لایحه هدفمندی یارانه ها را در مجلس مطرح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر طی نامه ای خطاب به رئیس جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس دولت درخواست خود را مبنی بر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرد.

در بخشی از متن این نامه آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوترابی ریاست جلسه علنی مجلس با سلام و تحیت پیرو درخواستهای قبلی مبنی بر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها و درخواست رئیس جمهور در این خصوص بر مبنای بند 2 ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس قبل از ورود به بحث بررسی ماده 15 در جلسه علنی جاری را مطرح فرمایید. هیئت دولت طبق ماد ه 137 درخواست خود را مبنی بر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مطرح نموده است.

این نامه از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور ارائه شد.