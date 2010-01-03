آلودگی نفتی هنوز به تالاب شادگان نرسیده است

هرمز محمودی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ لکه نفتی در تالاب شادگان مشاهده نشده است گفت: روز شنبه ساعت 5 عصر از تالاب شادگان بازدید کردم و خوشبختانه هنوز طغیان آلودگی ناشی از شکاف عمق 700 متری زمین در چاده 104 مارون به تالاب شادگان نرسیده است.

این در حالی است که گزارشها از آلودگی بستر رودخانه جراحی که به تالاب شادگان می ریزد حکایت دارد و بر اساس مشاهدات افراد محلی مقادیر قابل توجهی از نفت خام سرریز شده را با خود حمل می کند. با این حال تیمهای عملیاتی به دلیل گستردگی آلودگی در منطقه تلاش خود را افزون کرده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان با تاکید بر اینکه کار مهار چاه 104 مارون هنوز انجام نشده است گفت: با تلاش تمامی تیمهای عملیاتی در منطقه هنوز آلودگیهای نفتی به تالاب شادگان سرایت نکرده است.

تپه های اطراف چاه 104 مارون که دچار شکستگی گسل در عمق 700 متری شده

دچار آتش سوزی شده اند

شاهپور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهار نشدن طغیان نفت چاه 104 مارون در رامشیر خوزستان افزود: تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر نفوذ لکه های نفتی به تالاب شادگان داده نشده است اما برای مهار این وضع و جلوگیری از خسارت کمتر به محیط زیست حوضچه های خاکی در مجاورت رودخانه جراحی ساخته شده تا مواد نفتی را ذخیره کند و البته با پمپهای مکنده به خارج از محل منتقل شوند.



این اظهارات در حالی از سوی مسئولان بیان می شود که روز گذشته یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود حجم قابل توجهی از نفت به تالاب شادگان خبر داد و گفت: حجم نفت سرریز شده به رودخانه جراحی به حدی بالا است که مهار آن دست کم چند روز طول می کشد و هم اکنون تیمهای عملیاتی شرکت نفت برای مهار فوران نفت چاه 104 در حال تزریق آب به داخل مخرن این چاه هستند.





تیمهای عملیاتی با احداث حوضچه های در حاشیه رودخانه جراحی

سعی در جلوگیری از نفوذ نفت به رودخانه دارند

چاه 104 مارون عمقی نزدیک به سه هزار و 800 متر دارد که در عمق هفتصد متری دچار شکستگی شده است. ایجاد گسل در این عمق که بر اثر رانش و تکانه های درونی زمین به وجود آمده باعث خروج نفت خام از دل خاک و روانه شدن آن به دلیل نرم و رسوبی بودن خاک به سمت رودخانه جراحی و سپس تالاب شادگان شده است.

با این حال اسماعیل کهرم یک متخصص محیط زیست نسبت به گستردگی آلودگی در حواشی تالاب شادگان و مهار نشدن چاه 104مارون هشدار داد و گفت: آتش زدن گاز و نفت در منطقه باعث آلودگی هوا و سفره های آب زیر زمینی منطقه خواهد شد و فاجعه ای زیست محیطی به بار می آورد.



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عکسها: روابط عمومی وزارت نفت