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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

نرم افزار نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری در شیراز آغاز به کار کرد

نرم افزار نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری در شیراز آغاز به کار کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از فعال شد نرم افزار جامع نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رمضان امینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نرم افزار به منظور نظارت هرچه بهتر بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری، تسریع در رسیدگی به وضعیت اقدامات در دست انجام و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در این حوزه به کار گرفته شده است.

وی افزود: با نصب این نرم افزار بر روی 15 دستگاه رایانه دستی که در اختیار ناظرین سازمان قرار گرفته، تمام عملیات مربوط به نحوه نظافت شهر، کنترل تجهیزات و امکانات پیمانکاران و حضور و غیاب کارگران در همه نقاط شهر شیراز مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اضافه کرد: بر اساس کار این نرم افزار، میزان و نحوه جمع آوری و حمل پسماندهای شهری، میزان سرشاخه ها و ضایعات حاصل از هرس درختان، برگهای جمع آوری شده همچنین نخاله های ساختمانی سطح شهر به صورت روزانه در رایانه ها ثبت و در پایان هر روز توسط پیمانکار یا نماینده قانونی وی بر روی سیستم دستی امضا و تایید می شود.

امینی با اشاره به اینکه این اطلاعات با استفاده از شبکه اینترنت بی سیم به مرکز پشتیبان رایانه ای سازمان مدیریت پسماند انتقال یافته و مورد بررسی قرار می گیرد، تاکید کرد: با استفاده از این برنامه، عملیات پیمانکاران خدمات شهری در مناطق 9گانه شهر شیراز کنترل و نظارت می شود ضمن اینکه نرم افزارهای دیگری نیز در دست ساخت و اجراست که در آینده ای نزدیک با استفاده از آنها در کنار نرم افزارهای GIS و GPS خدمات مطلوب تری به شهروندان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1010269

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