نرم افزار نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رمضان امینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نرم افزار به منظور نظارت هرچه بهتر بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری، تسریع در رسیدگی به وضعیت اقدامات در دست انجام و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در این حوزه به کار گرفته شده است.
وی افزود: با نصب این نرم افزار بر روی 15 دستگاه رایانه دستی که در اختیار ناظرین سازمان قرار گرفته، تمام عملیات مربوط به نحوه نظافت شهر، کنترل تجهیزات و امکانات پیمانکاران و حضور و غیاب کارگران در همه نقاط شهر شیراز مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اضافه کرد: بر اساس کار این نرم افزار، میزان و نحوه جمع آوری و حمل پسماندهای شهری، میزان سرشاخه ها و ضایعات حاصل از هرس درختان، برگهای جمع آوری شده همچنین نخاله های ساختمانی سطح شهر به صورت روزانه در رایانه ها ثبت و در پایان هر روز توسط پیمانکار یا نماینده قانونی وی بر روی سیستم دستی امضا و تایید می شود.
امینی با اشاره به اینکه این اطلاعات با استفاده از شبکه اینترنت بی سیم به مرکز پشتیبان رایانه ای سازمان مدیریت پسماند انتقال یافته و مورد بررسی قرار می گیرد، تاکید کرد: با استفاده از این برنامه، عملیات پیمانکاران خدمات شهری در مناطق 9گانه شهر شیراز کنترل و نظارت می شود ضمن اینکه نرم افزارهای دیگری نیز در دست ساخت و اجراست که در آینده ای نزدیک با استفاده از آنها در کنار نرم افزارهای GIS و GPS خدمات مطلوب تری به شهروندان ارائه خواهد شد.
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