نرم افزار نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رمضان امینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این نرم افزار به منظور نظارت هرچه بهتر بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری، تسریع در رسیدگی به وضعیت اقدامات در دست انجام و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در این حوزه به کار گرفته شده است.

وی افزود: با نصب این نرم افزار بر روی 15 دستگاه رایانه دستی که در اختیار ناظرین سازمان قرار گرفته، تمام عملیات مربوط به نحوه نظافت شهر، کنترل تجهیزات و امکانات پیمانکاران و حضور و غیاب کارگران در همه نقاط شهر شیراز مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اضافه کرد: بر اساس کار این نرم افزار، میزان و نحوه جمع آوری و حمل پسماندهای شهری، میزان سرشاخه ها و ضایعات حاصل از هرس درختان، برگهای جمع آوری شده همچنین نخاله های ساختمانی سطح شهر به صورت روزانه در رایانه ها ثبت و در پایان هر روز توسط پیمانکار یا نماینده قانونی وی بر روی سیستم دستی امضا و تایید می شود.