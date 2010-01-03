اهدای جایزه سالانه داروین به دو سارق بانک

به گزارش خبرگزاری مهر، دو سارق بانک پس از اینکه برای منفجر کردن گاو صندوق یک بانک در بلژیک خود را به همراه کل بانک منفجر کردند موفق به دریافت جایزه داروین شدند.

بنیاد جایزه داروین دو سارق بد اقبال را عنوان برنده 2009 این جایزه معرفی کرد جایزه داروین به افرادی اهدا می شود که با حذف کردن یا از بین بردن خود به شیوه های شگفت انگیز باعث بهبود خصلتهای ژنتیکی بشر می شوند و سری از ویژگیهای ناخوشایند را از ژن انسانها حذف می کنند. این جایزه مراسمی است که سالانه برگزار شده و به افرادی اهدا می شود که به جاهلانه ترین و خنده دارترین شیوه ها ناتوانی خود را برای بقا نشان می دهند و بر همین اساس این جوایز معمولا پس از مرگ افراد به آنها اهدا می شود.

این دو سارق بانک مجموعه ای بزرگ از دینامیتها در دستگاه خودرپرداز بانک قرار داده و جعبه پست این بانک را نیز مملو از گاز کردند تا بتوانند به انفجاری قدرتمند برای از بین بردن گاو صندوق دست پیدا کنند. انفجار نیز در نهایت قدرت صورت گرفت و گاوصندوق را به همراه دو سارق از بین برد. تنها چیزی که پس از این انفجار به جا مانده است اسکلت بندی اصلی ساختمان بانک است.

بر اساس گزارش تلگراف، دومین برنده سال 2009 مردی است که به دلیل نداشتن کرایه خودرو از ماشین پیاده شده و بدون توجه به اینکه خودرو بر روی یک پل ایستاده است به منظور فرار خود را به پایین پرتاب کرد. رتبه سوم نیز به فردی اختصاص یافته است که برای نجات موتور خود از داخل رودخانه، جان خود را از دست داد.