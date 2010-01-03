  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

غیبت مظفری‌زاده در هفته بیست و دوم/ بهبودی تا زمان آزمون AFC

غیبت مظفری‌زاده در هفته بیست و دوم/ بهبودی تا زمان آزمون AFC

سعید مظفری زاده که در دیدار مقاومت سپاسی و فولاد دچار آسیب دیدگی شد، به احتمال فراوان جایی در بین داوران دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اواسط نیمه اول دیدار تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز- فولادخوزستان، سعید مظفری‌زاده از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شد، به نحوی که دیگر توانایی ادامه قضاوت بازی را نداشت و جای خود را به رسول احمدی داد.

مظفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط خود را مطلوب عنوان کرد و گفت: درحال حاضر مشغول فیزیوتراپی هستم تا هر چه زودتر بتوانم تمرینات خود را از سر گیرم. این روزها تمرین ندارم و بیشتر مشغول مداوا هستم. با این شرایط فکر نمی کنم درهفته بیست و دوم لیگ برتر قضاوت داشته باشم.

وی در ادامه افزود: تا زمان آزمون داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهبودی کامل دست پیدا خواهم کرد و می توانم کنار دیگر داوران در این آزمون حضور یابم.

آزمون داوران الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1010287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها