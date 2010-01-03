به گزارش خبرگزاری مهر، در اواسط نیمه اول دیدار تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز- فولادخوزستان، سعید مظفری‌زاده از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شد، به نحوی که دیگر توانایی ادامه قضاوت بازی را نداشت و جای خود را به رسول احمدی داد.

مظفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط خود را مطلوب عنوان کرد و گفت: درحال حاضر مشغول فیزیوتراپی هستم تا هر چه زودتر بتوانم تمرینات خود را از سر گیرم. این روزها تمرین ندارم و بیشتر مشغول مداوا هستم. با این شرایط فکر نمی کنم درهفته بیست و دوم لیگ برتر قضاوت داشته باشم.

وی در ادامه افزود: تا زمان آزمون داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهبودی کامل دست پیدا خواهم کرد و می توانم کنار دیگر داوران در این آزمون حضور یابم.

آزمون داوران الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.