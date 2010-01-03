ادامه تصویربرداری "گروگان" در بلوار آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن 50 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "گروگان" نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند داستانی رضا درستکار تصویربرداری بخشی از سکانس‌های داخلی به همراه صحنه‌های تعقیب و گریز این فیلم در بزرگراه‌های تهران و صحنه‌هایی در هتل شیان به پایان رسید.

فیلم تلویزیونی "گروگان" که به "روز برمی‌خیزد" تغییر نام می‌دهد، داستان دختری جوان به نام نسیم است که به شاهد مهمی در یک حادثه سرقت و گروگان‌گیری تبدیل می‌شود. تصویربرداری این فیلم که از 15 آذر آغاز شده با برداشت صحنه‌های سرقت از بانک در بلوار آفریقا ادامه دارد.

فرهاد قائمیان، لاله اسکندری، سامرند معروفی، متین ستوده ، حمید جدیدی، اوژن صفاری، امید عباس محسنی، بهرنگ علوی، علیرضا احتسابی،علی ابدالی، سید محمد نقیبیان، اسماعیل قنبری،علی ظهوری راد، احمد معلمی تیغی، نیز کاظم زاده، لاچین مرنبدی پوپک داداش‌زاده و سینا وفوری در این فیلم بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداریک داوود عباسی، مدیر تولید: فرشته مهدی زاده، مدیریت طراحی و صحنه: فرهاد عزیزی فرد، مدیر صدابرداری: مجید هاشمی پور، مدیریت گریم: گیتا شکری، تدوین: علی عبدالله زاده، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمید بهرامیان، اجرای جلوه‌های ویژه: حمید رسولیان، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تدارکات: سعید نظری، منشی صحنه: سمیه شهرابی، دستیار دوم کارگردان:‌خسرو شهریاری،‌جانشین تولید: نادر مهدی پور، دستیاران تصویربرداری: نادر چیلان، محسن رحیمان، سعید قاسمی، دستیار صدا: امید عاشوری،‌ دستیار صحنه: مهدی دیلم صالحی، رسول تقیانی، دستیار لباس: مهناز نوروزی، دستیار گریم: مسعود رئیس الساداتی، خدمات:‌مهدی لیقوانی، دستیار تدارکات: آرش دیلم صالحی، روابط عمومی: علی ظهوری‌راد.