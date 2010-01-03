اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی واحدهای خبازی

به گزارش خبرنگار مهر حمید علیخانی در سمینار رتبه بندی واحدهای نانوایی کشور ضمن تأکید بر لزوم اعمال رتبه بندی درخبازی های کشور در جهت بهبود کیفی نان گفت: علیرغم اختصاص 4 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه به تولید نان در کشور، انتظارات دولت در تولید نان کیفی محقق نمی شود و بر این اساس، اصلاح زنجیره تولید نان بعنوان آخرین حلقه زنجیره تولید بیش از دیگر حلقه ها مورد توجه مسئولین است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه اشکالات موجود درتولید نان سنتی همواره متوجه نانوا و نانواخانه نمی باشد، اظهارداشت: تثبیت نرخ از سوی دولت با توجه به حساسیت افزایش نرخ نان، عدم حضور کارگران فنی در نانوایی، فصلی بودن کارگران، افزایش تقاضا در ساعات خاص از روز علل عدم ارتقاء در کیفیت نان سنتی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجام شده در چهار استان کشور 9 تا 17 درصد ضایعات در تولید و عرضه نان گزارش شده است، تصریح کرد: انحصاری بودن فضای تولید نان ، عدم تخمیر مناسب ، استفاده از جوش شیرین، استفاده از خمیرگیرهای آلومینیومی، تمایل مصرف کنندگان به تهیه نان از نزدیکترین محل منجر به کاهش کیفیت و افزایش ضایعات نان تولیدی واحدهای سنتی شده است .

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه رتبه بندی واحدهای خبازی موجب شفاف سازی درتولید نان سنتی و تمایل بین خاطی و خادم به نان می گردد، خاطر نشان کرد: تجربه رتبه بندی کارخانجات آرد سازی درتولید کیفی آرد مسئولین را به سمت رتبه بندی واحدهای خبازی هدایت کرد تا به اجرا یی کردن طرح مذکور و شناساندن واحدهای برتر درتولید کیفی شاهد ارتقاء کیفیت و کنترل ضایعات درعرصه تولید نان سنتی باشیم.

وی بهسازی واحدهای خبازی را پیش فرض تولید کیفی نان سنتی درکشور دانست و با اشاره به اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار جهت بهسازی واحدهای خبازی تصریح کرد: تا کنون 32 میلیارد تومان از محل اعتبارات اختصاص یافته جذب و بهسازی یک چهارم از واحدهای خبازی انجام شده است که انتظار می رود با پیگیری مسئولان ذیربط شاهد تحقق صد درصدی طرح درکلیه واحدهای خبازی باشیم .

علیخانی با اشاره به اینکه نان صنعتی جایگزین برای نان سنتی نیست، اظهار داشت: توسعه تولید صنعت نان مانعی در مسیر تولید بهینه نان سنتی نمی باشد و تولید کیفی نان در هر دو روش دردستورکار مسئولین قرار دارد.