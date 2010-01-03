نقاط ضعف دروازه بانهای پرسپولیس را برطرف می کنم/ از عابدزاده متشکرم

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی احمدرضا عابدزاده از کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس و حضور محمد علی یحیوی در جمع مربیان این تیم، واکنش های ضد و نقیضی را به دنبال داشته است. اما این مربی فارغ از تمام این جریانات نخستین روزهای مربیگری خود در تیم پرسپولیس را پشت سر می گذارد.

یحیوی که هنوز رسما مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس نشده است، در خصوص اردوی این تیم در دبی امارات گفت: اردوی مفیدی بود و کیفیت بالایی داشت. سعی داریم در یک روز باقی مانده نیز استفاده بیشتری از آن ببریم.

وی در ادامه از شناخت خود از دروازه بانان تیم پرسپولیس یاد کرد و گفت: بنده به صورت مدام لیگ را دنبال می کردم. البته در گذشته مربی دروازه بان‌های پرسپولیس در تیم‌های پایه ملی بوده‌ام و شناخت کافی از آنها دارم.

یحیوی در ادامه از احمدرضا عابدزاده بابت آماده نگاه داشتن دروازه بانان تیم پرسپولیس تشکر کرد و گفت: وضعیت دروازه‌بانان پرسپولیس مناسب است و امیدوارم با تمرینات بیشتر روز به روز به سطح بالاتری برسند.

مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه از برنامه های خود برای سنگربانان این تیم یاد کرد و گفت: با توجه به کارهای انجام شده، سعی دارم سرعت را به کارهای دروازه بان‌های پرسپولیس اضافه کنم، سرعت عمل مکمل توانایی‌های فعلی آنهاست. تمرین اصلی ما برای تقویت کارهای انفجاری و واکنش‌های (رفلکس) آنهاست. همچنین باید واکنش‌های مناسب در ضربات ارسالی را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: من گل‌های خورده گذشته پرسپولیس را از تلویزیون دیده‌ام و بیشتر برنامه ریزی را روی برطرف کردن ضعفی‌های دروازه بانان پرسپولیس تمرکز داده‌ام که مهمترین آن ضعف روی ضربات ایستگاهی است.

یحیوی با اشاره به اینکه به سیستم چرخشی اعتقادی ندارد، تاکید کرد از بین دروازه بانان تیم پرسپولیس هرکدام که آماده تر باشند درون دروازه می ایستد. در حال حاضر حقیقی و معمارزاده شرایط مناسبی دارند. از بین آنها هر کدام که آماده تر باشد با نظر دایی برای ایستادن درون دروازه پرسپولیس انتخاب خواهد شد.