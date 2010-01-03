برپایی مراسم پرشور دهه فجر در شرایط حساس کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدعبدالمجید قائم ‌محمدی صبح یکشنبه در نخستین نشست هم‌ اندیشی کمیته نهادها و سازمانهای ستاد گرامیداشت دهه فجر به منظور تبیین اهداف و برنامه ‌ها با حضور بیش از 100 نفر از نمایندگان دستگاه‌ های مختلف دولتی با تاکید بر اهمیت زنده نگه داشتن ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: زنده نگه داشتن ایام ‌الله دهه فجر بر یکایک دلسوزان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واجب است.

وی افزود: کمیته نهادها و سازمانها به عنوان یکی از مهمترین کمیته ‌های 30 گانه ستاد گرامیداشت دهه فجر در استان عهده ‌دار مسئولیت خطیر هماهنگی و برنامه ‌ریزی در جهت حضور فعال دستگاه ‌ها و نهادهای دولتی در گرامیداشت این دهه است.

قائم ‌محمدی با اشاره به اهداف کمیته نهادها و سازمانهای ستاد گرامیداشت دهه فجر ادامه داد: ارائه و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ادارات و نهادها و فراهم کردن زمینه بهره ‌گیری مردم از این دستاوردها همچنین برنامه‌ ریزی برای برگزاری نشستهای ملاقات عمومی مردم با مسئولان در این ایام از مهمترین ماموریتهای این کمیته است.

دبیر کمیته نهادها و سازمانها نیز در این همایش به تشریح آیین ‌نامه کمیته نهادها و سازمانهای ستاد دهه فجر پرداخت.

محمدعلی ملک‌ زاده در این مراسم بر شناسایی و جمع‌ بندی عملکرد دستگاه ‌های دولتی در زمینه طرحها و پروژه‌ های عمرانی، خدماتی، صنعتی، درمانی و آموزشی مورد بهره‌ برداری طی سال به ویژه ایام ‌الله دهه فجر و اطلاع‌ رسانی در این زمینه تاکید کرد.

سعید زارع، دبیر ستاد گرامیداشت دهه فجر نیز با حضور در این نشست به تشریح کمیته‌ های مختلف ستاد دهه فجر پرداخت.

در این نشست مقرر شد؛ به منظور بالا بردن سطح کیفی و کمی برنامه‌ ها، کارگروه‌ هایی متشکل از نمایندگان ادارات و سازمانهای استان در جهت برنامه ‌ریزی و جمع‌ بندی برنامه‌ های دهه مبارک فجر تشکیل شود.