به گزارش خبرنگار مهر، امین عابدی تدوین اولیه این فیلم را شروع کرده و صداگذاری را هم انجام می‌دهد، آرمان موسی‌پور برای این فیلم 90 دقیقه‌ای موسیقی می‌سازد. "برگی بر شاخه" یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود.

بهنوش طباطبائی، کیکاوس یاکیده، نوبر قنبریان، پوراندخت مهیمن، ملیکا پارسا وعلی خلج بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را حجت قاسم‌زاده نوشته است که فضایی ذهنی دارد و داستان دختری است که می‌تواند حوادثی را که یک هفته بعد برای خانواده‌اش اتفاق می‌افتد ببیند. او به مرور نمی‌تواند مرز بین آینده و امروز را تشخیص بدهد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، مدیر تولید: محمد حمزه‌ای، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، تهیه‌کننده: احمد زالی.