سعید سعدی تهیه‌کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون گروه تولید مشغول گرفتن صحنه‌هایی از این کار در فرودگاه امام خمینی (ره) هستند و تدوین نیز به طور همزمان توسط حسن حسندوست انجام می‌شود.

وی افزود: البته برای رسیدن "کیفر" به جشنواره فیلم فجر فردین خلعتبری ساخت موسیقی را آغاز کرده است و علیرضا حسینی نیز به طور همزمان صداگذاری را انجام می‌دهد.

مریلا زارعی، هانیه توسلی، امیر جعفری، جمشید هاشم پور، انوشیروان ارجمند، مینا جعفرزاده، پردیس افکاری، اسماعیل گرامی، فرشید صمدپور، علیرضا نائینی، میترا تبریزی و.. بازیگران این فیلم هستند.

"کیفر" که فیلمنامه آن را علیرضا نادری و حسن فتحی نوشته‌اند، داستان مرد میانسالی است که به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیا دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور می‌کنند. اما پول هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می‌شود.

عوامل تولید "کیفر" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، چهره پرداز: سعید ملکان، صدابردار: عباس رستگارپور، برنامه ریز: محمد رضا رستمی، مدیر تولید: وحید معدنی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، عکاس: علی نیک‌رفتار.

