مترو تهران سالانه موجب 350 میلیون لیتر صرفه جویی سوخت می شود

مهندس محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: هر سفر با مترو 7 دهم لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت در بر خواهد داشت و هم اکنون نیز سالانه دست کم 500 میلیون سفر با مترو در تهران انجام می گیرد.

وی افزود : با توجه به اینکه در صورت نبود مترو این تعداد مسافر با اتوبوس و دیگر وسائل نقلیه شهری جابه جا می شدند متوجه میزان بسیار زیاد صرفه جویی ناشی از این مسئله می شویم.

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه اظهارداشت: انرژی مورد نیاز برای حرکت قطارهای مترو از طریق برق تامین می شود که این سوخت هیچ گونه آلودگی برای هوای شهر ندارد و می توان گفت مترو پاکترین سیستم حمل و نقلی شهری است.

هاشمی با اشاره به شرایط تولید برق در کشور گفت : اگر چه سوخت مورد نیاز برای فعالیت برخی از این نیروگاههای تولید برق سوختهای فسیلی است که در افزایش آلودگی هوای کره زمین بی تاثیر نیست اما چون نیروگاههای تولید برق در خارج از شهرها مستقر هستند طبیعتأ حرکت قطارهای مترو هیچ گونه آلودگی برای هوای شهر ایجاد نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه با اشاره به ثمرات استفاده از مترو در زمینه آلودگی هوای تهران گفت : مسئولان برای کاستن از میزان آلودگی هوای پایتخت باید کمک کنند تا فرایند توسعه مترو در سطح شهر گسترش یابد.

هاشمی تاکید کرد : سیستم حمل و نقل جایگزین مترو، اتوبوس و سواری است که علاوه بر آلودگی برای هوای شهر از لحاظ صوتی و بصری نیز موجب اغتشاش و آلودگی می شود در صورتی که مترو هیچ کدام از این نقاط ضعف را ندارد.

ایستگاه قیطریه مدتهاست که آماده شده

محسن هاشمی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ایستگاه قیطریه تهران مدت زیادی است آماده شده گفت : این ایستگاه مدتها پیش به شرکت بهره برداری تحویل شده بود که به دلیل کمبود واگن از آن استفاده نمی شد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه اظهار داشت : با وارد شدن قطارهای جدید مترو به سیستم حمل و نقل قطار شهری به زودی این ایستگاه نیز برای خدمات رسانی به مردم فعال خواهد شد.