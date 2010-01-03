تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع ومعادن اعلام کرد در 9 ماهه نخست امسال 845 هزارو 427 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد که 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

خودروهای سواری تولید شده طی 9 ماهه نخست امسال شامل پراید نسیم وصبا 310 هزارو 798 دستگاه ، پژو 405 انژکتوری 100هزارو 283دستگاه ، پژو 206 به تعداد76 هزارو 581 دستگاه ، پراید نسیم وصبای دوگانه سوز86 هزارو 936 دستگاه ، پژوپارس63 هزارو 667 دستگاه ، سمند 62 هزارو 231دستگاه و تندر 90 بالغ بر22هزارو 428 دستگاه بود.

در سایر گروه های خودرویی نیز طی 9 ماهه نخست سال جاری گروه وانت 131 هزارو 703دستگاه ، گروه کامیون 30 هزارو 664 دستگاه ، گروه مینی بوس 2 هزارو 827 دستگاه ، گروه اتوبوس یک هزارو 879 دستگاه و گروه دو دیفرانسیل 5 هزارو 815 دستگاه خودرو تولید شده است.

