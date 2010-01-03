کشور با کمبود نیروی پرستار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غضنفر میرزابیگی صبح یکشنبه در همایش سالانه پرستاران شمال آذربایجان غربی در خوی افزود: هم اکنون 150 هزار پرستار در مراکز درمانی، بهداشتی کشور فعالیت می کنند که این تعداد در مقایسه با تخت های بیمارستانی به ازای هر تخت بین پنج دهم تا هفت دهم است در حالیکه بر اساس استانداردهای جهانی این رقم باید به ازای هر تخت به یک و هفت دهم برسد.

وی در ادامه از ابلاغ آئین نامه قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت خبر داد و بیان داشت: با ابلاغ این آئین نامه بخش زیادی از مشکلات پرستاران و کارکنان دیگر این بخش در کشور برطرف می شود.

میرزابیگی کاهش زمان کاری و خدمات پرستاران را از مهمترین بندهای این آیین نامه اعلام کرد و اظهار داشت: در این آئین نامه، پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده و زمان فعالیت و خدمات دهی پرستاران بالینی با بیش از 15 سال سابقه کار از 44 ساعت در هفته به هشت ساعت کاهش یافته است.

دراین همایش کیانی رئیس دفتر نظام پرستاری شمال آذربایجان غربی هم از عضویت 550 پرستار در این واحد صنفی خبر داد و تاکید کرد: رفع مشکلات پرستاران می تواند در ارتقای شاخصهای سلامت در جامعه بسیار موثر و مفید باشد.