به گزارش خبرنگار مهر، شهرام و امید کرمی، سروش اسکندری و حسن متقی تنها بدمینتونبازانی هستند که در رقابتهای یک روزه انتخابی تیم ملی شرکت میکنند تا دو نفر برتر آنها سهمیه شرکت در رقابتهای بینالمللی دهه فجر را به دست آورند.
پیش از این کاوه مهرابی (نماینده المپیکی ایران)، علی شاهحسینی و محمدرضا خردمندی (مدال آوران ایران در رقابتهای بینالمللی) به همراه غلامرضا باقری واشکان فصاحتی (قهرمان مسابقات دو نفره کشور) به عنوان ملیپوشان کشورمان برای حضور در این رقابتها انتخاب شده بودند.
همچنین علاوه بر این 7 بازیکن، 4 بدمینتونباز نوجوان و 5 بدمینتونباز جوان هم دیگر نمایندگان کشورمان در مسابقات بینالمللی دهه فجر خواهند بود.
بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر 14 تا 17 دیماه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد. برای این دوره از رقابتها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
تا سال گذشته مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر تحت عنوان "International Tournament" برگزار میشد اما از امسال این مسابقات به دلیل یک پله ارتقا سطح با عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد. برای این رقابتها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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