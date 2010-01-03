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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

فردا و با حضور 4 ورزشکار/

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون کشورمان به منظور معرفی بازیکنان شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی دهه فجر فردا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام و امید کرمی، سروش اسکندری و حسن متقی تنها بدمینتون‎بازانی هستند که در رقابت‎های یک روزه انتخابی تیم ملی شرکت می‎کنند تا دو نفر برتر آنها سهمیه شرکت در رقابت‎های بین‏المللی دهه فجر را به دست آورند.

پیش از این کاوه مهرابی (نماینده المپیکی ایران)، علی شاه‎حسینی و محمدرضا خردمندی (مدال آوران ایران در رقابت‎های بین‎المللی) به همراه غلامرضا باقری واشکان فصاحتی (قهرمان مسابقات دو نفره کشور) به عنوان ملی‏پوشان کشورمان برای حضور در این رقابت‏ها انتخاب شده بودند.

همچنین علاوه بر این 7 بازیکن، 4 بدمینتون‎باز نوجوان و 5 بدمینتون‎باز جوان هم دیگر نمایندگان کشورمان در مسابقات بین‎المللی دهه فجر خواهند بود.

بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر 14 تا 17 دی‎ماه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد. برای این دوره از رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

تا سال گذشته مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر تحت عنوان "International Tournament" برگزار می‎شد اما از امسال این مسابقات به دلیل یک پله ارتقا سطح با عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد. برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1010312

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