به گزارش خبرنگار مهر، شهرام و امید کرمی، سروش اسکندری و حسن متقی تنها بدمینتون‎بازانی هستند که در رقابت‎های یک روزه انتخابی تیم ملی شرکت می‎کنند تا دو نفر برتر آنها سهمیه شرکت در رقابت‎های بین‏المللی دهه فجر را به دست آورند.

پیش از این کاوه مهرابی (نماینده المپیکی ایران)، علی شاه‎حسینی و محمدرضا خردمندی (مدال آوران ایران در رقابت‎های بین‎المللی) به همراه غلامرضا باقری واشکان فصاحتی (قهرمان مسابقات دو نفره کشور) به عنوان ملی‏پوشان کشورمان برای حضور در این رقابت‏ها انتخاب شده بودند.

همچنین علاوه بر این 7 بازیکن، 4 بدمینتون‎باز نوجوان و 5 بدمینتون‎باز جوان هم دیگر نمایندگان کشورمان در مسابقات بین‎المللی دهه فجر خواهند بود.

بیستمین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر 14 تا 17 دی‎ماه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد. برای این دوره از رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

تا سال گذشته مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر تحت عنوان "International Tournament" برگزار می‎شد اما از امسال این مسابقات به دلیل یک پله ارتقا سطح با عنوان "International Challenge" برگزار خواهد شد. برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.