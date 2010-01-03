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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

همایش "وقف و رسانه" برگزار می‌شود

نخستین همایش "وقف و رسانه" با هدف بررسی روشهای ارتقای فرهنگ وقف از طریق رسانه‌های جمعی، سه‌شنبه 15 دی در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش وقف و رسانه با هدف بررسی راهکارها و روشهای توسعه و ترویج فرهنگ وقف از طریق رسانه های تصویری ، مکتوب و دیجیتال و بررسی موانع فرآیند اطلاع رسانی برگزار می شود .

از مدیران شبکه های صدا و سیما ، خبرگزاریها و مطبوعات دعوت شده با حضور در این همایش و بیان نظرات و دیدگاههای خود ، سازمان اوقاف و امور خیریه را در ترویج و توسعه سنت حسنه وقف و ارائه آگاهیهای لازم به عموم مردم در مورد ابعاد مختلف وقف یاری کنند.

همایش وقف و رسانه 15 دی ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه تهران برگزار می شود .
 

کد مطلب 1010314

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