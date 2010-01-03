درمانگاه جدید اطفال در بوشهر ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر پورکبگانی صبح یکشنبه در جریان بازدید از درمانگاه ابوالفضل (ع ) و علی اصغر(ع ) بوشهر افزود: با اهدا اعتبار مورد نیاز از سوی فردی خیر و همکاری فرمانداری بوشهر به زودی مراحل اجرایی ساخت بخش اورژانس و اطفال درمانگاه علی اصغر (ع) با استانداردهای لازم به اجرا در می آید.

وی اظهار داشت: این دو درمانگاه دارای نواقصی هستند که باید با تامین اعتبارات موردنیاز تجهیز شوند.

فرماندار بوشهر با تاکید بر تامین کمبودهای موجود این دو درمانگاه در کوتاهترین زمان ممکن گفت: به منظور رفاه حال شهروندان بوشهری با تامین اعتبار مورد نیاز نواقص این دو درمانگاه با بهره گیری از استانداردهای لازم تجهیز می شود.

پورکبگانی اظهار داشت: با جذب تشریفات زائد تجهیز درمانگاه ابوالفضل (ع) حداکثر تا دهه فجر امسال مجهز و به بهره برداری برسد.