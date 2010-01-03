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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

افزایش ذرات معلق در هوای تهران

افزایش ذرات معلق در هوای تهران

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده و در میزان غلظت آلاینده تغییری مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه های امام خمینی و تجریش به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری درپاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.

توصیه شده در مناطق مذکور کلیه بیماران قلبی تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 1010326

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