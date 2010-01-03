علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به موضوع ارسال پیام تبریک برای روسای فدراسیون های فوتبال جهان و اشتباه امور بین الملل فدراسیون در ارسال پیام تبریک برای فدراسیون فوتبال رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: بر خلاف اخباری که در خصوص پذیرش استعفای رئیس کمیته بین الملل فدراسیون مطرح شده بنده تاکنون با استعفای ایشان موافقت نکرده ام و در حال بررسی زوایای مختلف این اتفاق هستم.

کفاشیان تصریح کرد: می پذیرم که ارسال پیام تبریک برای فدراسیون رژیم صهیونیستی اشتباهی بوده که از سوی کمیته روابط بین الملل فدراسیون رخ داده ولی اطمینان دارم قصد و غرضی در این کار وجود نداشته و این مسئله کاملا سهوی بوده است و نباید به جهت یک اشتباه غیرعمدی، تمام زحمات یک مسئول کمیته را نادیده گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برخی چهره های سیاسی به گونه ای با این مسئله برخورد کرده اند که فدراسیون تعمدی دراین کار داشته درحالی که نیت فدراسیون فوتبال ارسال پیام تبریک سال نو میلادی به تمام کشورهای عضو فیفا بوده وهیچ قصد و نیت دیگری در میان نبوده است.

وی در عین حال عنوان کرد: من می پذیرم که کار امور بین الملل اشتباه بوده و بابت این اشتباه از مردم عذرخواهی می کنم ولی به این نکته هم ایمان دارم اتفاقی که رخ داده کاملا سهوی بوده و قصد و نیت دیگری در میان نبوده و فدراسیون فوتبال همواره در چارچوب اصول و ارزشهای نظام حرکت کرده است.