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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

عباسپور در تذکر آیین نامه ای:

نمایندگان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها دغدغه تورم و مردم را دارند

نمایندگان در لایحه هدفمند کردن یارانه ها دغدغه تورم و مردم را دارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که نمایندگان مجلس در روند بررسی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیش از هر چیز دغدغه کاهش تورم و آسایش مردم را دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عباسپور تهرانی در جلسه روز یکشنبه مجلس که به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داشت در تذکری آیین نامه ای در پاسخ به سخنان محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از مطرح کردن موضوع استرداد لایحه هدفمندی ، اظهار داشت: حفظ شان و اقتدار مجلس و نمایندگانی که یک سال است این لایحه را در دست بررسی دارند و حتی کمیسیون ویژه ای در این باره تشکیل دادند لازم و ضروری است.

وی با انتقاد از سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: آن طور که آقای میرتاج الدینی صحبت کردند انگار دولت محترم مربوط به جمهوری اسلامی است و مجلس مربوط به کشوری خارجی است. در صورتی که همه نمایندگان دغدغه کاهش تورم و آسایش مردم را در روند بررسی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها دارند.

عباسپور در توضیح آنچه دولت آن را به عنوان رد تامین نظر دولت از سوی نمایندگان خوانده است، گفت: این موضوع یک بحث بودجه ای است که باید طبق قانون اساسی باشد و نمی تواند خلاف آن عمل شود مگر دولت از مجلس خلاف قانون اساسی را می خواهد.

کد مطلب 1010344

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