دهمین جشنواره دندانپزشکی دکتر هدایت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول مفید دبیر این جشنواره با اعلام خبر فوق افزود: دهمین جشنواره علمی-پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت با هدف تجلیل از منزلت پژوهشگران، ترغیب دانش پژوهان و ارج نهادن به تلاش های انجام شده در حوزه دندانپزشکی همزمان با سالگرد شهادت دکتر احمد هدایت برپا می شود.

وی در مورد موضوعات جشنواره یادآور شد: بهترین مقالات منتشر شده رشته های تخصصی دندانپزشکی در مجلات علمی داخل و خارج از کشور، پایان نامه های برتر دوره دکتری دندانپزشکی، پایان نامه های برتر دوره تخصصی دندانپزشکی و بهترین کتابهای منتشر شده (تالیف و ترجمه) در حوزه دندانپزشکی از جمله این موضوعات است.

مفید ادامه داد: همچنین بهترین فیلم و اثر تصویری آموزشی، اختراعات و نوآوری های برتر در رشته دندانپزشکی، تولیدکنندگان برتر اقلام دندانپزشکی و شرکت های برتر حمایت کننده از طرحهای پژوهشی دندانپزشکی از جمله موارد تعیین شده است که به برترینهای آن جوایزی اعطا خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره با همکاری انجمنهای تخصصی دندانپزشکی از قبیل ارتودنتیستها، اندودنتیستها، بیماریهای دهان، پاتولوژی فک و دهان، پروستودنتیستها، جراحی دهان و فک و صورت، انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور، مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی کشور و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برپا می شود.

دهمین جشنواره علمی-پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت ششم اسفند 88 در مجموعه تلاش برپا می شود.