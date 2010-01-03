به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فرساد لایق، مازیار قربانی، علی اسلامی، محمدرضا و محمود رضا مهدویان، محمد فرزانه، فرزین امانی، جلال کیهان‎فر، حسن حسن کاظمی، امیر حیدری، محمد رستمی، نوید مشکعلی‎زاده و رامین عتیقه‎چی ملی‎پوشان کشورمان در رقابت‎های قهرمانی اسکیت آسیا هستند.

اسکیت‏بازان ملی‎پوش کشورمان با هدایت کاوه صدقی دراین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا که 19 تا 25 دی‎ماه در "دالیان" چین برگزار می‎شود، شرکت می‏کنند.

این برای دومین‎بار است که تیم ملی اسکیت کشورمان در پیکارهای قهرمانی آسیا شرکت می‎کند. این تیم در نخستین حضور خود موفق به کسب عنوان سومی شد.

اعضای تیم ملی اسکیت کشورمان آخرین اردوی آماده‏سازی خود را تا پنجشنبه (17 دی‏ماه) در مجموعه ورزشی انقلاب ادامه می‌دهند و بعد از آن روز جمعه (18 دی‎ماه) عازم دانیال چین می‏شوند. ضمن اینکه جمشید وزیری و ابراهیم سیاربه عنوان سرپرست و داور همراه آنها را در این سفر همراهی خواهند کرد.