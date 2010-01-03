به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فرساد لایق، مازیار قربانی، علی اسلامی، محمدرضا و محمود رضا مهدویان، محمد فرزانه، فرزین امانی، جلال کیهانفر، حسن حسن کاظمی، امیر حیدری، محمد رستمی، نوید مشکعلیزاده و رامین عتیقهچی ملیپوشان کشورمان در رقابتهای قهرمانی اسکیت آسیا هستند.
اسکیتبازان ملیپوش کشورمان با هدایت کاوه صدقی دراین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا که 19 تا 25 دیماه در "دالیان" چین برگزار میشود، شرکت میکنند.
این برای دومینبار است که تیم ملی اسکیت کشورمان در پیکارهای قهرمانی آسیا شرکت میکند. این تیم در نخستین حضور خود موفق به کسب عنوان سومی شد.
اعضای تیم ملی اسکیت کشورمان آخرین اردوی آمادهسازی خود را تا پنجشنبه (17 دیماه) در مجموعه ورزشی انقلاب ادامه میدهند و بعد از آن روز جمعه (18 دیماه) عازم دانیال چین میشوند. ضمن اینکه جمشید وزیری و ابراهیم سیاربه عنوان سرپرست و داور همراه آنها را در این سفر همراهی خواهند کرد.
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