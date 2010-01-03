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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

کلخورانی:

احداث تونل توحید آرزوی دیرینه مدیریت شهری و شهروندان تهرانی بود

احداث تونل توحید آرزوی دیرینه مدیریت شهری و شهروندان تهرانی بود

معاون خدمات شهری شهرداری تهران، احداث تونل توحید را آرزویی دیرینه برای مدیریت شهری و شهروندان تهرانی دانست و گفت: از همان ابتدای ایجاد بزرگراه نواب این آرزو وجود داشت و به زودی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین کلخورانی ساخت تونل توحید را در اقتصاد شهری و حوزه حمل و نقل فوق العاده حائز اهمیت دانست و گفت: این تونل در انتقال ترافیک بخشی از میدان توحید تا نواب که از گره‌های کور ترافیک شهر تهران بود بسیار موثر است.

وی افزود: احداث تونل توحید آرزویی است که از همان ابتدای ایجاد بزرگراه نواب برای مدیریت شهری و همچنین مردم وجود داشت و امیدواریم با افتتاح این تونل این آرزوی دیرینه محقق شود.

معاون شهردار تهران با بیان این که با احداث تونل توحید شریان ترافیکی آن محدوده به سمت جنوب و شمال منتقل می‌شود، تصریح کرد: ساخت تونل توحید بار ترافیکی منطقه را کاهش می‌دهد و به‌طور حتم در مصرف انرژی و سوخت در شهر تهران و همچنین کاهش آلودگی هوا تاثیر مثبت دارد.

کد مطلب 1010350

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