اولین مسابقه طراحان کسب و کار در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار فرهنگ پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ بالای بیکاری یکی از مشکلات اصلی استان کرمانشاه است که در همین راستا مجموعه پارک علم و فناوری در پی ایجاد شغل برای دانش آموختگان و مبتکران است، لذا مسابقه ای را تحت عنوان طراحان کسب و کار برگزار طراحی کرده که هدف اصلی آن برقراری عدالت بیشتر در توزیع امکانات است.

وی ادامه داد: در مسابقه طراحان کسب و کار که برای اولین بار در استان کرمانشاه برگزار می شود، طرح هایی می توانند حضور داشته باشند که در آن ها نوآوری و یا فن آوری وجود داشته باشد و همچنین تولید اقتصادی نیز داشته باشد.

فرهنگ با اشاره به دو شرط نوآوری و فن آوری و توجیه اقتصادی داشتن طرح ها برای حضور در این مسابقه، اظهار داشت: صاحبان طرح هایی که این شرایط را داشته باشند می توانند با ارسال طرح خود تا پایان دی ماه سالجاری به دبیرخانه پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه در این مسابقه شرکت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: شش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی، داوری، حامیان مالی، پذیرش و دبیرخانه، پشتیبانی و تدارکات و کمیته آموزشی برگزاری این مسابقه را برعهده دارند.

فرهنگ افزود: تا کنون 15 طرح به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده و پیش بینی ما این است که تا پایان مهلت مقرر این تعداد به بیش از 50 طرح نیز برسد.

معاون پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، در ادامه در خصوص اعلام نتایج این مسابقه، گفت: به موازات ثبت نام، کار داوری طرح ها نیز آغاز می شود و تلاش می کنیم که تا پایان سال جاری نتایج نهایی مسابقه را به اطلاع عموم برسانیم.

وی در رابطه با داوران این مسابقه نیز، گفت: داوران این مسابقه افراد صاحب نظر در مورد کسب و کارهای نو و کارشناس امر هستند و تصمیم گیری در مورد پذیرفته شدگان مسابقه با کمک توانایی های کارشناسی که در استان است، صورت می گیرد.

فرهنگ جوایز این مسابقه را پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی، اهدا سکه بهار آزادی و لوح تقدیر، حضور در جشنواره ملی شیخ بهایی به صورت رایگان، دریافت جوایز متنوع از حامیان و معرفی طرح های برتر به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری عنوان کرد.

معاون پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در مراحل بعدی سعی ما بر این است که جشنواره ای تحت عنوان جشنواره فن آفرینی زاگرس با حضور پنج استان در کرمانشاه برگزار کنیم که این می تواند سهمی در کار آفرینی استان داشته باشد.