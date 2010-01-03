به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آرین منش گفت: اقداماتی که شهرداری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی انجام داده است آن قدر ملموس است که میتوان نتایج آن را بر روی زندگی مردم مشاهده کرد.
وی ادامه داد: در گذشته ذهنیت مردم به شهرداری بر اساس این که یک نهاد خدماتی آن هم برای انجام کارهای سطح پایین است، شکل گرفته بود. اما امروزه این نگاه تغییر پیدا کرده و به اصطلاح امروزیها، کلاس کار در این نهاد بسیار بالا رفته است.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنامههای شهرداری تهران در هر حوزه از شهر بر اساس نیازهای محلهای مردم شکل گرفته است، گفت: توجه به نیازهای هر منطقه و اقدام مناسب براساس همین نیازها، باعث تاثیرگذاری برنامهها در زندگی شهری شده و این از ویژگیهای اساسی برنامههای شهرداری است.
وی ادامه داد: امروز چهره نهاد شهری در ذهن مردم عوض شده است و چون شهرداری بر اساس نیازهای هر منطقه دست به اقدام میزند لذا این برنامهها خود را به خوبی در هر بخشی نشان میدهد.
آرین منش با تاکید بر این که مسئله کتابخوانی هم در شهرها و مخصوصا در روستاها یک مسئله اساسی است و دولت باید جدیت بیشتری در این حوزه داشته باشد، اقدام شهرداری تهران را از چند جهت قابل تقدیر دانست و گفت: این مسئله نیاز بخش زیادی از مردم پایتخت به قرائت خانه را حل و فصل میکند زیرا در پایتخت به علت کوچک بودن واحدهای مسکونی و مشکلات دیگر نیاز به چنین برنامههایی وجود داشت و این برنامه این بخش از مشکلات را حل میکند.
وی با بیان اینکه باید برای مسئله کتابخوانی در کشور اقدام و برنامه جامعی تدارک دیده شود، گفت: متاسفانه عرصه فرهنگ همواره تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی بوده و بر همین اساس از مظلومیت همیشگی رنج میبرد.
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