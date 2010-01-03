آغاز عملیات شستشوی سردر 40 ساله دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شستشوی سردر دانشگاه تهران از صبح امروز یکشنبه 13 دی ماه با حضور مسئولان دانشگاه و شهرداری تهران آغاز شد.

شستشوی سردر دانشگاه تهران با موادی صورت می گیرد که از نفوذ آب به داخل بنا جلوگیری می کند.

شستشوی سردر دانشگاه تهران به عنوان پیش زمینه ای برای آغاز مراحل اجرایی مرمت این بنای ملی و فرهنگی انجام می شود.

تاریخچه دانشگاه تهران نشان می دهد که در سال های ۴۶- ۴۵ به دستور ریاست وقت دانشگاه، طرحی در میان دانشجویان و طراحان مختلف به مسابقه گذاشته شده و از میان طرح های رسیده، طرح "کوروش فرزامی" دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان طرح برتر برای سر در دانشگاه تهران برگزیده شده است.