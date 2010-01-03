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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

آغاز عملیات شستشوی سردر 40 ساله دانشگاه تهران

آغاز عملیات شستشوی سردر 40 ساله دانشگاه تهران

سردر دانشگاه تهران که از زمان ساخت بنای آن یعنی از 40 سال گذشته تاکنون شسته نشده است از امروز یکشنبه توسط همان گروهی که برج آزادی را در چهل سالگی اش شستشو دادند، شستشو می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شستشوی سردر دانشگاه تهران از صبح امروز یکشنبه 13 دی ماه با حضور مسئولان دانشگاه و شهرداری تهران آغاز شد.

شستشوی سردر دانشگاه تهران با موادی صورت می گیرد که از نفوذ آب به داخل بنا جلوگیری می کند.

شستشوی سردر دانشگاه تهران به عنوان پیش زمینه ای برای آغاز مراحل اجرایی مرمت این بنای ملی و فرهنگی انجام می شود.

تاریخچه دانشگاه تهران نشان می دهد که در سال های ۴۶- ۴۵ به دستور ریاست وقت دانشگاه، طرحی در میان دانشجویان و طراحان مختلف به مسابقه گذاشته شده و از میان طرح های رسیده، طرح "کوروش فرزامی" دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان طرح برتر برای سر در دانشگاه تهران برگزیده شده است.

کد مطلب 1010363

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