افتتاحیه چهارمین جشنواره شعر فجر 2 روز به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر سوم بهمن ماه سال جاری با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنی چند از شاعران برجسته و شخصیتهای علمی و فرهنگی، مسؤولین استانی و کشوری در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

بیش از این قرار بود آئین گشایش جشنواره شعر فجر اول بهمن ماه در استان بوشهر برگزار شود که بنا به درخواست نهادهای استانی و بعد از توافقات به عمل آمده با استان مقرر شد همزمان با سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع) سوم بهمن ماه این مراسم در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار شود.

این برنامه رأس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد. چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر بهمن ماه سال جاری درسراسرکشور برگزار می شود.