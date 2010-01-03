زمان دو ماهه فرصت خوبی برای سنجش صداقت ادعاهای غرب است

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: غربیها معتقدند که آنان باید سوخت هسته ای ایران را تامین کنند ، لذا این فرآیند می تواند منجر به تست عملکرد غربیها شود.

وی افزود: کشورهای غربی تلاش می کنند تا ایران را در موقعیت خاصی قرار دهند اما باید دید که آنان تا چه اندازه در عمل به وعده هایشان صادق هستند.

سجادی با بیان اینکه همه می دانند که دستیابی به دانش هسته ای حق مسلم هر کشوری از جمله ایران است، گفت: اگر به تاریخ مبارزات ملتها نگاه کنیم درمی یابیم که کشورهایی مانند هند ، چین و پاکستان زمانی تحت فشار غربی ها برای استفاده نکردن از انرژی هسته ای بوده اند ، با این تفاوت که این کشورها به دنبال ساخت سلاح هسته ای بوده اند ، اما ایان به هیچ عنوان در پی این روند نیست .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه ایران در دستیابی به این انرژی هسته ای بسیار جدی است، تصریح کرد: هدف اصلی ایران تامین منافع ملی است و ایران حق دارد که بر اساس اولتیماتوم سوخت نیروگاه های خود را تامین کند.