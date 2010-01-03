تهران و فارس قهرمان رقابت های شنای کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات شنای قهرمانی بانوان کشور که از چهارشنبه گذشته با شرکت 130 شناگر در قالب 13 تیم از استان های کرج، خراسان رضوی، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، تهران، توابع تهران، کیش، اصفهان، کردستان و کرمانشاه در 2 رده سنی عموم و 17-15 سال، آغاز شده بود، شب گذشته به پایان رسید و در رده سنی بزرگسالان تیم تهران با مجموع 668 امتیاز عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

پس از شناگران تیم تهران تیم های اصفهان و کرج به ترتیب با 497 و 395 امتیاز دوم و سوم شدند. همچنین در رده سنی جوانان ( 17-15 سال) تیم فارس با مجموع 621 امتیاز اول شد و تیم های اصفهان و تهران به ترتیب با 591 و 443 امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج چهارمین و آخرین روز این مسابقات که روز شنبه در استخر ورزشگاه آزادی پیگیری شد به این شرح است:

رده سنی عموم:

400 متر آزاد: سحر توسلی از تهران با زمان 14/56/4 دقیقه ؛ 200 متر کرال پشت: فرناز نیکو فرید از تهران با زمان 27/42/2 دقیقه ؛ 50 متر پروانه: سارا شیرزادی از تهران با زمان 12/31 ثانیه ؛ 100 متر آزاد: مانا حسینی بای از تهران با زمان 23/05/1 دقیقه ؛ 4 در 100 متر مختلط تیمی: تیم تهران متشکل از ( راحله محمد میرزایی، مانا حسینی بای، سارا شیرزادی، سیما عروجی) با زمان 07/16/5 دقیقه

رده سنی جوانان :

400 متر آزاد: زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 09/55/4 دقیقه؛ 200 متر کرال پشت: سروناز حسینی از کرج با زمان 72/46/2 دقیقه؛ 50 متر پروانه: شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان 52/31 ثانیه؛ 100 متر آزاد: زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان 41/03/1 دقیقه؛ 4 در 100 متر مختلط تیمی: تیم فارس متشکل از ( نرجس موسوی شیرازی، عاطفه رئوفت، شیما عبد شنطیایی، زهرا حسین زاده نمینی ) با زمان 90/03/5 دقیقه .

بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی بانوان کشور طی 4 روز ( 9 لغایت 12 دی ماه) در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.