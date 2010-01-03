صدور 476 هزار تن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز تقوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این مدت از محل صادرات این کالاها بیش از 407 میلیون دلار ارز عاید کشورمان شده است.

وی ادامه داد: ارزش صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی آذربایجان غربی در نه ماه اول سال جاری 109 درصد افزایش داشته است.

تقوی گفت: کالاهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی، کنسانتره، آب میوه و محصولات پلاستیکی است که به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه صادر شده اند.

وی افزود: در این مدت گمرک پیرانشهر با صادرات 203 هزار تن کالا بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی همچنین درباره واردات کالا از گمرک و بازارچه های استان هم گفت: در این مدت 442 هزار و 506 تن کالا به ارزش 397 میلیون دلار وارد استان شده است که شامل ماشین آلات کشاورزی، مواد اولیه کارخانجات ، قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات سنگین بود.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 891 کیلو متر مرز مشترک دارد.

