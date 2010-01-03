مبادی ورودی و خروجی شهر به "تردد شمار" خودرو مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: برای تشخیص دقیق وضعیت و حجم ترافیک در ساعات مختلف روزهای عادی، ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته، تردد شمارهایی در ورودی و خروجی های شهر نصب شده است تا به این وسیله میزان ورود و خروج خودروها به شهر مشخص شود.

وی ادامه داد: با نصب تردد شمار در ورودی و خروجی های شهر، میزان خودروها و ترافیک شبانه و روزانه شهر تهران به طور دقیق مشخص می شود و بر این اساس می توان برای تسهیل ترافیک و مدیریت تقاضای سفر برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همه روزه صبحها تعداد زیادی از ساکنان شهرهای اطراف که در تهران مشغول به کار هستند به شهر تهران وارد و شبها از آن خارج می شوند و با نصب تردد شمار ضمن اینکه می توانیم به صورت آن لاین و در لحظه وضعیت ترافیکی و ترددها در مبادی و خروجیهای شهر را مشخص و به اطلاع شهروندان برسانیم وضعیت ترافیکی ورودی و خروجیهای شهر در روزهای تعطیل و پایانی هفته بخوبی مشخص و قابل پیش بینی خواهد شد.

مهندس بهروز افزود: با نصب تردد شمارهای خودرو علاوه بر مشخص شدن میزان ورودی و خروجیها به شهر، سرعت خودروها و نوع آنها نیز مشخص می شود.

وی ادامه داد: نوع خودروها در سه گروه خودروهای کوچک (سواری)، متوسط(مینی بوس و...) خودروهای سنگین (اتوبوس، کامیون و...) مشخص می شود و تمام ورود و خروجها در تمام ساعت شبانه روز مشخص می شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: اتوبانهای امام رضا(ع)، تلو، کهریزک، اسلام شهر، جاده ساوه، جاده شهریار، جاده قدیم کرج و جاده مخصوص کرج، 8 مبدا اصلی ورودی و خروجی شهر هستند که به تردد شمار خودرو مجهز شده اند.