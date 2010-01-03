دستمزدهای آرایش عروس در کرج قانونمند می شود

حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نرخهای حداقلی و حداکثری برای دستمزدهای آرایشگرهای عروس در کرج تعیین می شود تا آنها نتوانند خارج از چارچوب قیمتی عمل کنند.

وی ادامه داد: در مواردی، آرایش عروس با نرخهای بسیار سنگین انجام می شود که این امر بر خلاف حقوق شهروندی است.

این مسئول بیان کرد: لازم است به تناسب کیفیت خدمات ارائه شده، برای دستمزد آرایشگرهای عروس حداقل و سقف دستمزد در نظر گرفته شود تا آنها نتوانند بیشتر از حق خود دستمزد دریافت کنند.

دستمزدهای بیش از یک میلیون برای آرایش عروس

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که برخی از آرایشگرهای عروس برای آرایش عروس بیش از یک میلیون تومان از مشتری می گیرند که این قیمت منصفانه نیست.

ساسانی عنوان کرد: آرایشگری یک شغل خدماتی است و لازم است قوانین نظام مند مانند بقیه مشاغل در مورد این شغل وجود داشته باشد تا میزان تخلف به پایینترین حد ممکن خود برسد.

وی اظهار داشت: دستمزدهای قانونمند شده در این زمینه به محض مشخص شدن به اطلاع شهروندان رسانده می شود.

این مسئول یادآور شد: از تاریخ اعلام دستمزدی یادشده، شهروندان با دیدن هر نوع تخلفی می توانند برای شکایت به اتحادیه آرایشگران کرج مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: بهتر است موارد شکایت در این زمینه تا حد ممکن از طریق اتحادیه پیگیری شود.