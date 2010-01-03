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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

وسلین ماتیچ هفته آینده به ایران باز می‌گردد

وسلین ماتیچ هفته آینده به ایران باز می‌گردد

با پایان یافتن دوران مرخصی سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال کشورمان، وی هفته آینده به ایران باز می‎گردد تا همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال از سر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ به منظور گذراندن تعطیلات کریسمس و به منظور حضور در کنار خانواده برای سال نو میلادی ایران را ترک کرده بود. اما طبق توافق زمان مرخصی و توافق به عمل آمده میان ماتیچ و مسئولان فدراسیون بسکتبال، وی هفته آینده به کشورمان باز می‎گردد.

محمدرضا مشحون رئیس سازمان تیم‎های ملی بسکتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: برپایی اردوهای آماده‎سازی تیم بسکتبال جوانان نیاز به حضور ماتیچ در ایران را بیشتر می‎کند. به همین دلیل طبق زمان قید شده در برنامه مرخصی این مربی صربستانی، او باید هفته آینده به ایران باز گردد تا کار خود را با تیم جوانان و همچنین اردوی بلندقامتان دنبال کند.

کد مطلب 1010393

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