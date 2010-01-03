به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ به منظور گذراندن تعطیلات کریسمس و به منظور حضور در کنار خانواده برای سال نو میلادی ایران را ترک کرده بود. اما طبق توافق زمان مرخصی و توافق به عمل آمده میان ماتیچ و مسئولان فدراسیون بسکتبال، وی هفته آینده به کشورمان باز می‎گردد.

محمدرضا مشحون رئیس سازمان تیم‎های ملی بسکتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: برپایی اردوهای آماده‎سازی تیم بسکتبال جوانان نیاز به حضور ماتیچ در ایران را بیشتر می‎کند. به همین دلیل طبق زمان قید شده در برنامه مرخصی این مربی صربستانی، او باید هفته آینده به ایران باز گردد تا کار خود را با تیم جوانان و همچنین اردوی بلندقامتان دنبال کند.