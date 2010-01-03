به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ به منظور گذراندن تعطیلات کریسمس و به منظور حضور در کنار خانواده برای سال نو میلادی ایران را ترک کرده بود. اما طبق توافق زمان مرخصی و توافق به عمل آمده میان ماتیچ و مسئولان فدراسیون بسکتبال، وی هفته آینده به کشورمان باز میگردد.
محمدرضا مشحون رئیس سازمان تیمهای ملی بسکتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: برپایی اردوهای آمادهسازی تیم بسکتبال جوانان نیاز به حضور ماتیچ در ایران را بیشتر میکند. به همین دلیل طبق زمان قید شده در برنامه مرخصی این مربی صربستانی، او باید هفته آینده به ایران باز گردد تا کار خود را با تیم جوانان و همچنین اردوی بلندقامتان دنبال کند.
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