تلفات غیر نظامیان افغان را با جدیت پیگیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حامد کرزای ضمن محکوم کردن شیوه های غیر معمول عملیاتهای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که در روزهای اخیر افزایش تلفات غیر نظامیان را در پی داشته، از نیروهای خارجی حاضر در این کشور خواست تا برنامه جستجوی منازل شهروندان افغانی را متوقف کنند.

وی که در دیدار از ولایت هلمند صحبت می کرد، گفت:" ما قویاً از نیروهای خارجی می خواهیم تا جستجوی منازل و عملیات ها بویژه حملات هوایی را که با نیروهای افغانی هماهنگ نشده ، متوقف کنند.

رئیس جمهوری افغانستان که دولت وی به سبب رد صلاحیت وزرایش از سوی پارلمان این کشور با بحرانی جدی روبرو است، همچنین وعده داد که دولتش تلفات غیر نظامیان در این کشور را با جدیت تمام دنبال کند.