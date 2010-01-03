اخلاق رواقی و احساسات انسانی

مکتب رواقی به مدت 5 قرن تداوم داشت؛ از قرن سوم پیش از میلاد تا قرن دوم پس از میلاد مسیح. رواقیان نیز مانند افلاتون و ارسطو و همچنین سقراط در باب فضایل اختلاف نظر داشتند اما ایده‌ای مشترک آنها را به هم پیوند می‌زد.

آنها دیدگاهی داشتند که به دیدگاه سقراط نزدیک بود. اما تقریر آنها بی‌شباهت به تقریر ارسطو هم نبود. به نظر رواقیان زندگی خوب برای انسان زندگی بر طبق طبیعت است اما آنها همچنین می‌پذیرفتند که جوهر انسانی مطابق با زندگی عقلانی نیز هست. پس برای آنکه دریابیم زندگی خیر چیست باید قدرتهای عقلانی انسانی را دریابیم. به نظر یک رواقی انسان هنگامی که عقل را به صورت ابزاری برای ارضا و تنظیم خواستها و امیالش به کار می‌گیرد به ارزش عقل برای خود عقل هم پی می‌برد. به نظر رواقیان کنشی که نظمی عقلانی را نشان می‌دهد ارزشمندتر از هر یکی از مزیتهای طبیعی دیگر است.

خیر انسانی همانگونه که ارسطو اشاره کرده باید باثبات باشد و همچنین در کنترل ما قرار گیرد. رواقیان بر این نظر بودند که خیر انسانی بر فعالیت عقلانی متکی است و فرد فضیلتمند خردمندی است که بر طبق دانش خیر عمل می‌نماید. رواقیان مانند سقراط بر حالت شناختی انسان دست می‌گذاشتند. یعنی دانش انسان فضیلتمند منطبق بر نظم جهانی است و خواست وی هم با این نظم هماهنگی دارد و همین دو امر عمل وی را به وجود می آورند.

بدین جهت برای فضیلتمند بودن لازم نیست که بخشی دیگر جز جزء عقلانی وجود آدمی پرورش یابد. رواقیان با این دیدگاه در مقابل ارسطو و افلاطون قرار می‌گرفتند. با این همه، آنها وجود احساساتی چون: ترس، خشم، و غیره را به رسمیت می‌شناختند. به نظر رواقیان احساسات احکامی اشتباه در باب خیر روا می‌دارند و چون فرد فضیلتمند خردمند است نباید به احساسات خود پروبال دهد. این ایده البته ایدۀ مناقشه‌برانگیز رواقیان است که هم در باب مقدور بودنش یعنی اینکه بی تفاوتی احساسی وجود داشته باشد و هم در باب مطلوب بودنش حرف و حدیثهای فراونی وجود دارند.

از سوی دیگر رواقیان برخلاف ارسطو و افلاطون قایل به این نکته نبودند که برای فرد فضیلتمند جامعه‌ای مورد نیاز است. یعنی بخش اصیل شخصیت انسانی به جمع بستگی ندارد هنگامی که فرد کاملاً بر اساس عقل رفتار می‌کند با نظم جهانی هماهنگ می‌شود و احساسی نسبت به حوادث روزمره و زندگی اجتماعی نخواهد داشت. آنها خوشبختی را فراتر از هرگونه جمع و اجتماعی در نظر می‌گرفتند.

اینجا جایی است که اخلاق رواقی از اخلاق ارسطویی و افلاطونی جدا می‌شود چرا که این دو قایل بدان بودند که سعادت تنها در جمع انسانی مقدور و میسور است.