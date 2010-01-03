به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری، دبیرکل اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام با اعلام این مطلب افزود: شورای سیاستگذاری نخستین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت‌الله تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر مصطفوی رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر خرمشاد معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه و دکتر پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

وی در تشریح موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد دبیرخانه دایمی اجلاس از تمام ظرفیتهای موجود برای مشارکت ناشران جهان اسلام در جهت تعالی و ترویج دانش نشر، فرهنگ و تجارب موفق مبتنی بر اشتراکات دینی، تمدنی، علمی و فرهنگی استفاده نماید.

زارعی نجفدری با بیان اینکه در این جلسه مجموعه اهداف اجلاس به تصویب رسید، افزود: معرفی و نشر، اندیشه ها و اشتراکات در حوزه های دینی، علمی، تمدنی و فرهنگی کشورهای جهان اسلام از طریق ایجاد انسجام، اتحاد و تمرکز ظرفیت های موجود ناشران جهان اسلام، ارتقا، روز آمدکردن و ترویج دانش نشر در کشورهای جهان اسلام، معرفی آخرین دستاوردها و تبادل تجارب موفق و یافته های قابل بسط میان ناشران جهان اسلام در حوزه نشر، گسترش تعاملات حرفه ای ناشران جهان اسلام و فراهم کردن زمینه های تولید مشترک کتاب در میان کشورهای جهان اسلام از جمله اهداف این اجلاس است.

دبیرکل اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام ادامه داد: ایجادبستری جهت آشنایی و پیدا کردن ناشران جهان اسلام، تعاطی فکری و تعامل در جهت هم افزایی مهم ترین استراتژی این اجلاس خواهد بود.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام اردیبهشت ماه 1389 و همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران برگزار می‌شود.