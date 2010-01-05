مجید عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولتیماتوم جمهوری اسلامی ایران به غرب مبنی بر تامین سوخت غنی شده اورانیوم جهت استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران ، اظهار داشت: براساس "ان.پی.تی" آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است سوخت مورد نیازراکتور تحقیقاتی تهران را فراهم نماید و اگرسوخت مورد نیازاز سوی آژانس تامین نشود این به معنای عدول آژانس بین المللی انرژی اتمی از تعهدات خود خواهد بود ودر آنصورت ایران باید غنی سازی اورانیوم را برای تهیه سوخت مورد نظر انجام دهد.

وی اولتیماتوم تهران به غرب را پاسخ به ضرب الاجل غرب به ایران دانست وتصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تکنولوژی هسته ای توانمندی غنی سازی اورانیوم 20 درصد را در داخل کشوردارد، اما فعلا این کار را انجام نمی دهد زیرا منتظر عملکرد غرب در مورد تامین سوخت اورانیوم تهران است.

این کارشناس مسائل انرژی در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این موضوع تبادل سوخت اورانیوم مطرح شده بود که بدلیل فقدان ضمانتهای اجرایی لازم برای تهران این طرح هم اکنون متوقف شده است، عنوان کرد: درحقیقت غربیها بدنبال این هستند تا اورانیوم غنی شده ای که در داخل تولید شده است را به بهانه های مختلف از کشورمان خارج کنند وآن را تحت کنترل خود درآورند.

عباسپوربا بیان اینکه مسئله استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای هم اکنون به مسائل سیاسی گره خورده است نه مسائل فنی، گفت: اگر کشورمان غنی سازی اورانیوم را برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از یکماه دیگر آغاز نماید تصور نمی کنم شرایط بدتر از شرایط کنونی شود، زیرا فشارها و تحریمها همواره علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است.

این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع تحریم واردات بنزین به ایران اشاره کرد و یادآورشد: موضوع تحریم واردات بنزین به ایران موضوع تازه ای نیست زیرا درگذشته هم چنین موضوعی مطرح بود که عملا این موضوع بدلیل اینکه چند کشور بنزین مورد نیازمان را تامین می کردند، اتفاق نیفتاد.

رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران با اعلام اینکه درحال حاضر بین 35 تا 40 درصد بنزین مصرفی کشور وارداتی است، گفت: از چند سال قبل موضوع تولید بنزین در ایران مورد توجه قرار گرفت که در این رابطه کارهایی هم انجام گرفته است.

وی ایران را همچنان نیازمند بنزین وارداتی دانست وعنوان کرد: درحال حاضر بدلیل افزایش روزافزون عرضه خودرو درکشور، میزان تقاضا جهت تامین بنزین مورد نیاز برای این خودروها نیز در کشور بالا رفته است که طبیعتا درصورت کمبود بنزین، کشورمان درمورد تامین بنزین مصرفی با چالش مواجه خواهد شد.

عباسپور با بیان اینکه کشورهای صادر کننده بنزین به ایران بدلیل مراودات بالای اقتصادی که با ایالات متحده دارند، امکان دارد بعد از اعلام تحریم، صادرات بنزین به ایران را محدود کنند، تصریح کرد: باید هم اکنون موضوع تولید بنزین وصرفه جویی در انرژی کشور را مورد توجه جدی قرار دهیم.