یکصد و پنجاه و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی در سمنان افتتاح می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در این نمایشگاه 250 ناشر داخلی از سراسر کشور بیش از 25 هزار عنوان کتاب را در زمینه ‌های مختلف عرضه می ‌کنند.

امیرعلی عموزاده با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای چهار هزار مترمربع برگزار می شود، گفت: 250 ناشر استانی و کشوری در 130 غرفه 25 هزار عنوان کتاب را در موضوعات مختلف ارائه می کنند .

وی با اشاره به اینکه 250 هزار جلد کتاب در این نمایشگاه عرضه می شود، گفت: در این نمایشگاه عرضه کتابها با تخفیف 40 درصد به علاقمندان ارائه می شود.

وی با اشاره به حضور 10 ناشر هم استانی در شش غرفه در این نمایشگاه گفت: پیش بینی می شود در این نمایشگاه تا دو میلیارد و 500 میلیون ریال کتاب خریداری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از صدور بن کارتهای الکترونیک برای متقاضیان خرید کتاب با تخفیف 20 درصدی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این بن کارتها 100 تا 300 هزار ریالی هستند و در زمان خرید کتاب با بن کارت ها تخفیف 20 درصدی نیز به خریداران داده می شود .

به گفته وی، برگزاری نشست ادبی با موضوع " تجلی ادبیات آیینی با در شعر معاصر ایران " با حضور مصطفی محدثی خراسانی، "شعرعاشورایی در ادبیات فارسی " با حضور عباس براتی پور و نشست "جریان شناسی ادبیات داستانی معاصر " با حضور احمد شاکری، نمایش تازه های نشر و کتاب های برگزیده، فعالیتها و سرگرمی های کودکان و نوجوانان از برنامه های جنبی در نظر گرفته شده برای این نمایشگاه است.

عموزاده یادآور شد: هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب سمنان و یکصد و پنجاه و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی از 14 تا 20 دی ماه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 15 تا 20 در سالن نمایشگاهی وحدت شهرداری سمنان برگزار می شود.