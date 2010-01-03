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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

شمشیربازی قهرمانی جهان - کیش

آمریکایی‎ها از حضور در مسابقات کناره‎گیری کردند

آمریکایی‎ها از حضور در مسابقات کناره‎گیری کردند

آمریکا به عنوان نخستین تیم از شرکت در مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A کیش انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته آمریکایی‎ها به صورت شفاهی از آمادگی خود برای شرکت در مسابقات جهانی شمشیربازی خبر داده بودند. قرار بود این تیم با دو نماینده در این دوره از رقابت‎‌ها شرکت کند اما یکی از آنها در جدیدترین ارتباط با فدراسیون شمشیربازی کشورمان از انصراف خود و هم تیمی‎اش برای سفر به ایران خبر داده است.

پیمان فخری، دبیر فدراسیون شمشیربازی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در هر حال امروز (یکشنبه) آخرین فرصت برای اعلام آمادگی تیم‎های متقاضی حضور در مسابقات جهانی کیش است. ضمن اینکه به غیر از آمریکا که انصراف داده است تاکنون حضور استرالیا، مصر، آذربایجان، ایرلند، ارمنستان، کویت، مالزی، نیجریه، انگلیس، اتریش، لهستان، گرجستان، کانادا، پرتغال، بحرین و اسلوونی در این رقابت‏ها قطعی شده است.

مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A کیش طی روزهای 19 و 20 دی ماه در سالن المپیک این جزیره برگزار می‎شود.

کد مطلب 1010408

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