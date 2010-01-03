علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر احتمال حضور سرمربی تیم فوتبال نوجوانان سوئیس قهرمان جام جهانی نوجوانان جهان در نیجریه گفت: در صحبتی که با آقایان معینی رئیس کمیته جوانان و محصص رئیس کمیته آموزش داشتم، در خصوص این مساله بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد زمینه حضور این مربی و چند مربی دیگر مطرح دنیا در ایران فراهم شود.

وی ادامه داد: قطعا این حرکت کمیته جوانان و آموزش می تواند بسیار مثبت باشد زیرا در نشست با مربیان مطرح دنیا می توانیم ضمن استفاده از تجربیات ارزشمند آنها، از نقطه نظراتشان برای موفقیت بیشتر تیم‌های پایه فوتبال ایران استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال(جوانان) کشورمان با بیان اینکه هنوز حضور این مربی سوئیس و مربیان دیگر در ایران قطعی نشده اما مسئولان کمیته جوانان و آموزش تمام تلاش خود را برای عملی شدن این مساله انجام می دهند، خاطرنشان کرد: برگزاری نشست با مربیان مطرح دنیا می تواند یک اتفاق مهم و کمکی بزرگ برای رشد و شکوفایی بیشتر تیم‌های فوتبال پایه ایران باشد.

دوستی در پایان گفت: مرحله نخست اردوی نهایی استعدادیابی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان از روز جمعه 11 دیماه آغاز شد و دومین مرحله آن هم راز روز 18 دیماه برگزار می شود که نفرات برتر این اردوها در کنار نفرات اصلی، بازیکنان نهایی تیم ما را برای آغاز اردوهای آماده سازی جهت حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را تشکیل خواهند داد.