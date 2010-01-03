به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی توانا مهمترین هدف ایجاد این فضای مجازی را معرفی نوآوریها و فناوریهای نوین صورت گرفته در ایران و جهان در زمینه صنعت چاپ و بسته بندی و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از تواناییها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه توسعه بسته بندی صادراتی کشور عنوان کرد.

سرپرست دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای و ترویجی نمایشگاه مجازی از آثار و نمونه های موفق و برتر بسته‌بندی داخلی و خارجی جهت بهره برداری و استفاده صادرکنندگان، تولیدکنندگان، طراحان بسته‌بندی و دیگر ذینفعان داخلی استفاده شده است.

وی همچنین گفت: از ویژگیهای این نمایشگاه می توان به فراگیر بودن و قابلیت دسترسی آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی (www.tpo.ir ) و همچنین قابلیت به‌روزرسانی دائم آن اشاره کرد.

توانا اضافه کرد: علاوه بر این اطلاعات تخصصی مربوط به هر نمونه و ویژگیهای آن و چگونگی دستیابی و تهیه آن در این نمایشگاه برای علاقمندان در دسترس خواهد بود.

سرپرست دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بسته بندی به عنوان یکی از ارکان اصلی در تعیین کیفیت کالاهای صادراتی نقش به سزایی را در ارتقای سطح کیفی و کمی صادرات ایفا می‌کند که امید می‌رود با ایجاد این فضای مجازی بتوان گامی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صادراتی کشور برداشت.