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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

نمایشگاه مجازی بسته‌بندی راه‌اندازی می‌شود

نمایشگاه مجازی بسته‌بندی راه‌اندازی می‌شود

سرپرست دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی نمایشگاه مجازی بسته‌بندی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی توانا مهمترین هدف ایجاد این فضای مجازی را معرفی نوآوریها و فناوریهای نوین صورت گرفته در ایران و جهان در زمینه صنعت چاپ و بسته بندی و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از تواناییها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه توسعه بسته بندی صادراتی کشور عنوان کرد.

سرپرست دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای و ترویجی نمایشگاه مجازی از آثار و نمونه های موفق و برتر بسته‌بندی داخلی و خارجی جهت بهره برداری و استفاده صادرکنندگان، تولیدکنندگان، طراحان بسته‌بندی و دیگر ذینفعان داخلی استفاده شده است.

وی همچنین گفت: از ویژگیهای این نمایشگاه می توان به فراگیر بودن و قابلیت دسترسی آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی (www.tpo.ir ) و همچنین قابلیت به‌روزرسانی دائم آن اشاره کرد.

توانا اضافه کرد: علاوه بر این اطلاعات تخصصی مربوط به هر نمونه و ویژگیهای آن و چگونگی دستیابی و تهیه آن در این نمایشگاه برای علاقمندان در دسترس خواهد بود.

سرپرست دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بسته بندی به عنوان یکی از ارکان اصلی در تعیین کیفیت کالاهای صادراتی نقش به سزایی را در ارتقای سطح کیفی و کمی صادرات ایفا می‌کند که امید می‌رود با ایجاد این فضای مجازی بتوان گامی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صادراتی کشور برداشت.

کد مطلب 1010425

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